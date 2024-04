BBB 24 - Em noite de eliminação, paredão é formado com Alane, Beatriz e Pitel

Em modo turbo, o Big Brother Brasil teve de tudo na noite deste domingo (31), comaçando pela eliminação de Fernanda, seguida de prova do Líder e formação de um novo Paredão.

O Paredão foi formado a partir de algumas consequências da Prova do Líder. O grupo com o pior desempenho, formado por Alane, Beatriz e Isabelle, sortiaram as consequências. Isabelle ganha uma imunidade, enquanto Alane foi emparedada.

Assim a vencedora da Prova do Líder, Giovanna indicou Beatriz e na votação no Confessionário, Pitel foi a mais votada pela casa.

A votação para elimiar é feita exclusivamente pelo site do Gshow.com. A mais votada sai da casa na terça-feira (2).

