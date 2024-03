BBB 24 - Isabelle, Lucas e Yasmin sÃ£o os emparedados da semana

Em semana cheia de dinâmica, paredão triplo foi formado na noite de ontem (10), no BBB 24, os brothers Isabelle, Lucas Buda e Yasmin Brunet encaram a berlinda.

Por ser o primeiro a deixar a Prova do Líder de Resistência, Lucas sorteou a punição e foi emparedado.

Já pela jogada da Líder Beatriz que havia colocado na mira Fernanda, Giovanna, Pitel, Raquele e Yasmin Brunet, a vendedora acbou escolhendo a modelo para ir direto ao paredão, sem chance de Bate e Volta.

Isabelle recebeu o Contragolpe de Pitel, que também pôde mandar alguém para o Paredão por conta da dinâmica da semana, que previa que a pessoa imunizada pelo Anjo, poderia indicar alguém para a berlinda.

O participante mais votado pela casa foi Matteus. Três disputaram a Prova Bate e Volta: Lucas Buda, emparedado pela Prova do Líder, Matteus, o mais votado pela Casa, e Isabelle, alvo da indicação de Pitel.

O gaúcho conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta e escapou da berlinda.

