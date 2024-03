BBB 24 - Lucas Buda Ã© o primeiro a deixar prova de resistÃªncia e acaba emparedado

Lucas Henrique (Buda), foi o primeiro a deixar a Prova do Líder de Resistência do BBB 24 na madrugada desta sexta-feira (8). O professor de Capoeira escorregou durante a prova e acabou perdendo a chance de ser Líder novamente.

Na 12ª Prova do Líder, os brothers precisam ficar sobre a base, agarrados a hot dogs gigantes, enquanto giram em um carrossel e recebem jatos de fumaça, banho de geleca, calor e vento.

Todos participaram e Lucas Henrique foi o primeiro participante a deixar a disputa pela liderança e ao deixar o Provódromo, ele sorteou uma consequência e descobriu que está no Paredão.

Até o momento, continuam na prova do Líder, Beatriz, Davi e Matteus.

Confira a ordem de saída

- MC Bin Laden desistiu da disputa logo na sequência, pouco antes da prova completar uma hora.Ele também sorteou uma consequência e descobriu que não vai poder participar da Prova do Anjo.

- Yasmin desceu da base e desistiu da competição pouco depois de completar uma hora na dinâmica. Yasmin também sorteou uma consequência e não pode ser imunizada em hipótese alguma essa semana.

- Alane escorregou e foi a 4ª a sair da prova, ela ficou com a punição que ainda não havia sido sorteada e foi para a Xepa.

- Assim que a disputa completou duas horas, Leidy Elin deixou o Provódromo.

- Depois da sister, foi a vez de Raquele sair da briga pela liderança.

- Fernanda desistiu da disputa - mas, ao pular na cama de espuma, acabou desequilibrando Pitel. Assim, as duas foram eliminadas

- Isabelle foi a 10ª participante a deixar a prova já na manhã desta sexta-feira.



Na dinâmica da semana, cinco pessoas entram na mira do Líder, com formação de paredão triplo no domingo (10). Confira:







Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também