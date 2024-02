BBB 24: Marcus é eliminado com 84,86% dos votos

O paredão formado no último domingo, terminou com a eliminação do comissário de bordo, Marcus Vinícius na noite de ontem (13), no BBB 24.

A votação era para eliminar e Marcus teve 84,86% dos votos. Aliados, Davi e Isabelle tiveram as menores porcentagens, 12,07% dos votos foram para o baiano e 3,07% para cunhã.

Em seu discurso para o brother, Tadeu Schmidt falou sobre a realização do sonho de Marcus, que tentou por 13 anos entrar no reality, e citou a "desvantagem" em enfrentar o Paredão contra uma dupla de amigos.

A Casa agora tem 17 dos 26 participantes iniciais.

