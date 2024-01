BBB 24 tem formação de paredão quíntuplo; quem deve sair?

Após saída do brother Nizam do reality da globo, o quinto paredão do Big Brother Brasil foi formado na madrugada desta segunda-feira (22).

O líder Rodriguinho indicou Alane, que ganhou o direito a um contragolpe, escolhendo Giovanna Pitel. Depois, a casa indicou Vinicius, que também que teve direito a um contragolpe: Marcus Vinicius. Em seguida, as duas pessoas indicadas pelos contragolpes puderam indicar um quinto brother à berlinda, em consenso. O escolhido foi Luigi.

Alane, Vinicius, Pitel, Marcus Vinícius e Luigi disputam a permanência na casa em votação aberta no gshow. O voto é para ficar. O resultado sai na terça (23).

