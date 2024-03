BBB 24 - Veja reaÃ§Ã£o da casa com eliminaÃ§Ã£o de Raquele

Com 63.350.565 milhões de votos, Raquele foi a eliminada no paredão da noite de ontem (19), no BBB 24. Sister deixou o reality com 87,14% da média dos votos para sair.

Em segundo lugar ficou Alane, com 10,94% da média. A participante com menos votos para sair foi Beatriz, com 1,92%.

Com isso, Raquele bate o índice de rejeição do programa que até então era de Marcus Vinícius, que saiu com 84,86% de votos do público.

Confira o discurso do apresentador Tadeu Schmidte reação dos brothers:

Veja a soma dos votos

Alane

Média: 10,94%

Voto Único: 12,16%

Voto Torcida: 9,71%

Beatriz

Média: 1,92%

Voto Único: 2,47%

Voto Torcida: 1,36%

Raquele

Média: 87,14%

Voto Único: 85,37%

Voto Torcida: 88,93%

