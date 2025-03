BBB 25: Big Fone toca neste sÃ¡bado; entenda a dinÃ¢mica

Nesta reta final do BBB, mais uma dinâmica promete agitar os brothers neste sábado (22), com uma ligação do Big Fone. Conforme a Globo, ele tocará às 21h25 (horário de MS), durante a exibição do programa ao vivo.

O brother que atender deverá indicar dois participantes direto ao paredão, no entanto, os emparedados ainda terão uma chance de se safar da berlinda. O poder de salvar um dos indicados será de dona Delma que arrematou o Poder Curinga da semana.

A formação de Paredão do BBB 25 acontece no domingo (23), com o indicado do Big Fone.

Na madrugada de sexta-feira (21), a Líder Renata, revelou que indicará Aline ao paredão desta semana. Durante uma conversa com os parceiros, a loira confirmou que mandará a policial direto para a berlinda.

