BBB: Com intervenção de Guimê, paredão é formado com Fred, Domitila e Gustavo

A Semana Turbo do BBB 23 começou com o Big Fone no início da noite de quinta-feira (23), atendido por MC Guimê. Ele ganhou o Poder Supremo, que mexeu na formação do Paredão Relâmpago.

Logo após ganhar a prova do líder, Sarah Aline teve de escolher alguém para mandar direto para o paredão e indicou Cara de Sapato. Ele puxou Fred Nicácio no contragolpe.

Em seguida, a casa se reuniu para votar. A mais votada foi Domitila, que foi para a berlinda.

Como MC Guimê atendeu o Big Fone com o poder supremo, ele pôde trocar qualquer pessoa que estivesse no paredão, inclusive ele próprio ou o indicado pelo líder. Ele removeu Cara de Sapato e colocou Gustavo em seu lugar.

Agora, Domitila, Fred Nicácio e Gustavo disputam a preferência popular. O mais votado será eliminado no sábado (25).

