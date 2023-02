BBB: Cristian, Fred e Ricardo disputam o 5° paredam do programa

O reality show formou o quinto Paredão da edição neste domingo (19) e colocou três brothers na disputa para continuar na casa

A noite começou com o Anjo Ricardo imunizando MC Guimê, seu aliado no jogo, o tirando, dessa forma, do alvo dos outros participantes.

Na sequência, Cézar teve a palavra e enviou Ricardo direto ao Paredão.

Fred foi emparedado ao escolher uma consequência ao deixar a prova no líder na quinta-feira e na votação de domingo puxou Domitila para o embate.

Já Cristian foi o mais votado pela casa.

Fred Desimpedidos, Cristian e Ricardo formam a berlinda nesta semana. Domitila, estava em apuros, venceu a prova Bate-Volta e ganhou uma nova chance no programa.

