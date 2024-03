BBB: Entenda como paredão com Davi, Leidy, Matteus e MC Bin Laden foi formado

A formação de paredão deste domingo (24), no BBB 24 começou com cinco brothers sendo indicados para a berlinda.

O primeiro a ser mandado direto ao paredão, sem direito a prova Bate e Volta foi Davi, que já estava na Mira da Líder Giovanna e foi indicado direto.

Matteus foi o mais votado da casa, com cinco votos e também foi parar na berlinda, no entanto tinha o direito de puxar alguém, conforme a dinâmica da semana e mandou MC Bin Laden para a "fogueira".

Leidy Elin foi a segunda mais votada no confessionário e também acabou emparedada e por sua vez pode puxar outro rival e escolheu Alane.

Matteus pode usar seu poder Coringa para impedir que um participante não competisse na prova Bate e Volta e votou o funkeiro MC Bin Laden.

Alane se salvou na prova Bate e Volta da Seara. A votação para eliminar é exclusiva no site do Gshow.com

Veja como cada brother votou no confessionário:

-Davi votou em Leidy Elin

-Leidy votou em Matteus

-Alane deu seu voto na Leidy

-Fernanda votou em Matteus

-Beatriz votou em Leidy

-Lucas Henrique votou em Matteus

-Isabelle votou em MC Bin Laden

-Bin Laden votou em Matteus

-Matteus votou em Leidy Elin

-Pitel votou em Matteus

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também