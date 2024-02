BBB: Fala de Fernanda durante 'Sincerão' vira meme e viraliza

Durante a dinâmica Sincerão no Big Brother Brasil, nesta segunda-feira (5), uma fala de Fernanda acabou viralizando nas redes sociais, após a sister referenciar o filme ‘127 Horas’ - que conta a história real de um jovem alpinista que decide cortar a própria mão para se desprender de uma rocha que deslizou sobre o seu corpo - e afirmar que iria “arrebentar a minha mão em cinco segundos” caso ficasse presa à vendedora Beatriz.

“Eu sempre me afasto de você”, afirmou Fernanda para a vendedora durante a dinâmica.

“Tem um filme chamado '127 horas', em que o cara agarra a mão na pedra. Se eu tivesse a mão agarrada com você, não seriam 127 horas. Eu ia arrebentar a minha mão em cinco segundos, porque eu não quero ficar perto de você”, completou a sister.

My review of 127 Horas (Fernanda's Version) on Letterboxd

pic.twitter.com/fr3zAjxkVV