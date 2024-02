BBB: Marcus diz que já previa favoritismo de Davi, "caí no paredão errado"

Em entrevista no "Mais Você" na manhã desta quarta-feira (14), o oitavo eliminado do BBB 24, Marcus Vinícius falou sobre sua participação no reality, fez análise do jogo e falou sobre planos para o futuro.

Marcus Vinicius deixou o jogo após um paredão com Davi e Isabelle. O brother saiu da casa depois de receber 84,86% dos votos. "Não considero rejeição [a alta porcentagem dos votos]. Pelo que tô vendo, foi um favoritismo do outro lado", analisou Marcus.

"Creio que foi um paredão com as pessoas erradas, que na verdade, são as pessoas certas. Já previa que Davi era um dos grandes favoritos. Essa obsessão em cima dele fez com que isso acontecesse."

"Caí no paredão errado", lamentou o brother.

Marcus ainda comentou que é "triste ver pessoas com posicionamento no jogo, como eu, que saíram antes de pessoas" que "são uma plantação inteira".

Em seguida, afirmou que Michel e Raquele são coadjuvantes. "Estão buscando uma forma de fazer valer a inscrição, porque até agora não conseguiram fazer valer. Estão de plantas a casa."

Ele também colocou Giovanna no grupo de "jogadores plantas" e disse que "o fato de estar com a perna prejudicada não prejudica você de jogar". A sister está com a perna imobilizada desde a primeira semana de programa, quando sofreu uma fratura durante uma das festas.

"São pessoas que só ficam ali assistindo. Não se posicionam. Quando tem oportunidade de mostrar, não mostram."

Depois de falar sobre "as plantas", Marcus não poupou críticas a Fernanda e Rodriguinho.

"Fernanda é uma pessoa sonsa, que não tem coragem de falar na cara. E comprou as pessoas com uma pulseira do vip, três jujubas e um chocolatezinho", disparou o brother. "Rodriguinho é mais falso ainda."

Além de assistir algumas imagens e celebrar que ele não estava errado, o comissário de voo também explicou seu alerta aos outros jogadores sobre os frequentes ataques a Davi.

"Tinha essa coisa de compreender ele como ser humano, mas não tinha proximidade com o Davi. Quando falei isso [aos outros brothers], era o básico, eu estava pensando com a razão. Vocês estão martelando o mesmo prego, se ele estiver errado, ele vai aproveitar a oportunidade para crescer no jogo e ganhar o programa", disse Marcus, relembrando o alerta que fez aos colegas de casa.

Ele ainda citou que a perseguição a Davi beira a obsessão. "É bizarro o exagero da coisa."

Planos para o futuro

Marcus ainda afirmou que não deve seguir como comissário de voo, mas planeja se encaminhar para a área da comunicação.

"Se tiver uma oportunidade pra tá de comentarista do BBB ano que vem, tamo aí... repórter de alguma coisa, me chama. Vamos voltar pra atuação? Vamos voltar pra atuação! Quero tentar seguir por aí", concluiu otimista.

