BBB: PÃºblico decide quem sai neste paredÃ£o, Daniel, Flay ou Ivy ?

O Big Brother Brasil (BBB), terá menos um participante na noite desta terça-feira (24), com saída de um dos emparedados, Flayslane, Ivy ou Daniel.

O paredão foi formado no domingo, porém o brother Daniel, já estava emparedado desde a última quinta-feira (19), quando foi o primeiro eliminado da prova de resistência que definiria o líder, já Thelma, campeã da mesma prova, indicou ao paredão a sister Flayslane durante o programa ao vivo.

O voto da casa foi em peso em Felipe Prior que teve a chance de puxar outra pessoa e escolheu ir ao paredão com Ivy, que chegou no BBB atráves da casa de vidro.

Três dos emparedados puderam fazer a almejada prova bate-volta, que salvaria laguém do paredão. Prior, Daniel e Ivy tentaram a sorte, e a contra-gosto da casa, Prior acabou se salvando de mais um paredão.

Apesar do resultado desse paredão só ir ao ar na noite desta terça, uma enquete realizada pelo UOL, indica a saída de Daniel, com uma porcentagem bem à frente das outras sisters.

De acordo com a enquete, Daniel lidera o índice de rejeição do público com 80,4% dos voto, seguido por Ivy com 10,1%, e em terceiro lugar vem Flayslane com 9,3% dos votos.

A votação oficial pelo Gshow só encerra na noite de hoje, ao vivo durante o programa.

Nas redes sociais, Daniel, que entrou no BBB através do público também é bastante rejeitado, e vítima de memes e tags como #foradaniel.





