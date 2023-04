BBB23: Globo confirma Sapato e Guimê na final

A casa mais vigiada do Brasil está prestes a encerrar o ciclo deste ano. O BBB23 chega ao fim em 25 de abril, e os participantes se reencontrarão em uma festa na casa com a presença de todos os brothers.

A Globo confirmou que Cara de Sapato, MC Guimê e Bruno Gaga também estarão presentes. “Quem também estará presente são os participantes que já deixaram a casa do BBB23. Todos vão curtir o show da final junto com Tadeu Schmidt no estúdio do reality, torcendo para seu preferido e fazendo parte do reencontro que celebra o fim de mais uma temporada de cem dias do Big Brother Brasil”, diz a emissora.

O Metrópoles questinou a emissora sobre a presença dos três participantes, a Globo afirmou: “Todos os participantes que já deixaram o BBB23 estarão presentes no estúdio, ao vivo, com Tadeu Schmidt.”

Bruno Gaga apertou o botão de desistência e deixou a casa mais vigiada do Brasil. Guimê e Sapato, por sua vez, foram expulsos por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

