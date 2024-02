BBB24: Alane e Fernanda discutem após confeiteira falar do corpo da bailarina

Garantindo entretenimento para o brasileiro, uma treta estourou na tarde de quarta-feira (31) na casa do Big Brother Brasil, entre as sisters Alane e Fernanda após um desentendimento na academia. "Se você não se arrepende de ter mentido, é um problema seu e do seu caráter", disse Alane para Fernanda.

A situação se escalonou após Fernanda afirmar que Alane não “precisa usar essa roupinha bonitinha de frufru”, se referindo à sua personalidade. "Eu não estou vestida, eu sou assim. Eu ser assim te incomoda?", questionou Alane após a provocação de Fernanda, que revidou insultando o seu corpo.

"Tá meio molenguinha aí. Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua", respondeu.

Foi neste momento em que a briga se escalonou, com a bailarina ficando visivelmente incomodada com as insinuações de Fernanda ao seu corpo. "Você me respeita! Você me respeita! Eu não vou falar do seu corpo.”

A confeiteira revidou. "Está gritando por quê? Quer chorar, chora bonequinha. Mostra o seu desespero! Vai tomar no tutu, c largo do c", disse Fernanda.

O bate-boca entre as duas continuou, com Alane gritando que "gente mentirosa assim não se dá bem. O mal por si só se destrói. Eu não sou personagem, eu sou elegante. Boa noite, vai tomar no c*.

A ‘treta’ terminou com as duas se separando e cada uma senta em um lado da área externa.

BBB24: Alane e Fernanda discutem após confeiteira falar do corpo da bailarinahttps://t.co/rGOglnWtMZ pic.twitter.com/T0zgURuRxQ — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) February 1, 2024

