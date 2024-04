BBB24: Enquetes apontam saída de sister no domingo

Com o paredão do Big Brother Brasil formado na noite de ontem (29), uma sister do trio, Beatriz, Fernanda e Giovanna deve deixar a casa na noite de domingo (30).

Com a divisão de torcidas de Gnomos vs Fadas, alguns já antecipam quem querem ver fora do programa. Nas enquetes realizadas por portais de notícias, o público já aponta quem pode ser a eliminada.

Na maioria das pesquisas encontradas, Fernanda é a preferida para deixar o jogo. Foram apuradas enquetes do UOL, o Globo, CNN e NSC Total e a sister aparece com mais de 50% dos votos.

Lembrando que enquetes não valem como votação oficial, que deve ser feita pelo site do Gshow.com.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também