BBB24: Lucas vence prova de resistência e é líder pela 2ª vez

Depois de quase nove horas de prova de resistência, Lucas Buda conquistou, pela segunda vez, a liderança da semana do Big Brother 2024.

O brother escolherá quem integrará o Vip e os participantes que estarão na sua mira para o Paredão no programa ao vivo, que vai ao ar nesta sexta-feira (9), às 21h25 (horário de MS), na TV Globo.

A prova do Líder de resistência desta semana teve início na quinta-feira (8), às 23h44. Na dinâmica, cada jogador se posicionou diante da casa do seu número correspondente ao colete. Além de sempre manter o aperto de mãos, os participantes deviam ficar atentos para o momento em que um produto aparecesse no telão. Neste instante, o cronômetro foi acionado e os brothers procuravam o produto no depósito para entregá-lo na sua respectiva casa.

No reta final da prova, a disputa ficou entre Lucas e Beatriz. A ordem de saída ficou: Bin Laden, Yasmin, Rodriguinho, Leidy, Isabelle, Davi, Wanessa, Michel, Pitel, Fernanda, Marcus, Matteus, Raquele, Deniziane, Alane e, por fim, Bia.

Na dinâmica da semana, o líder, além de estar imune e ter a chance de indicar um brother para o Paredão, poderá salvar um dos participantes emparedados pela casa.

