BC lança vídeo onde vira-lata caramelo “apresenta” lobo-guará; veja

O Banco Central divulgou em suas redes sociais nesta sexta-feira (4), um vídeo do famoso vira-lata caramelo apresentando o seu primo lobo-guará da nova nota de R$ 200.

Lançada na quarta-feira (2), a nota que levantou opiniões diferentes sobre seu designer já está em circulação. Porém antes da confirmação de qual animal estamparia a cédula, vários internautas subiram tags e fizeram campanha para que o cãozinho caramelo fosse o escolhido.

No vídeo divulgado pelo Banco, o animal "diz", ter ficado sabendo da capanha para que sua imagem fosse estampada na nota, porém muito humilde, o caramelo apresenta seu primo. "Oi pessoal eu fiquei abendo de uma campanha pedindo a minha foto na cédula de 200 reais. Mas gente, todo mundo já me conhece. Eu quero que vcs recebam com o mesmo carinho esse meu primo selvagem, o caramelo do serrado, lobo-guará".

Logo depois através da fala do cachorro, o Banco Central apresenta os itens de segurança da cédula como marca d'agua, número que muda de cor, némero escondido e alto relevo.

Assista ao vídeo do BC:

