Bebê de 11 meses vai parar no hospital após engolir prego

Um bebe de apenas 11 meses foi resgatada após se engasgar e engolir um prego, na tarde desta quinta-feira (3) por equipes do Corpo de Bombeiros, em Três Lagoas, distante 338 quilômetros de Campo Grande.

Ao chegarem ao local a equipe constatou que o prego ainda estava obstruindo a respiração da criança que minutos depois acabou engoliu a haste de metal. "Ela respirava com dificuldades, mas estava consciente e respondendo a estímulos, com sinais vitais preservados", disse o tenente do Corpo de Bombeiros Hoanderson de Sá.

Na ocorrência de ontem, enquanto uma viatura era encaminhada para a casa da criança, outra equipe orientava a família por telefone.

Conforme o site Rádio Caçula, o bebê foi encaminhado parao Hospital Auxiliadora. Os profissionais de saúde deverão realizar na unidade um exame de imagem e medicar a criança para que ela possa expelir naturalmente o prego. Caso isso não aconteça, os médicos terão que fazer uma cirurgia para retirar o metal.

Deixe seu Comentário

Leia Também