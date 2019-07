Bebê nasce com cauda na Colômbia

Priscilla Porangaba, com informações do Observador

Um bebê nasceu com uma cauda de 13 centímetros, na Colômbia.

De acordo com uma página sobre ginecologia e obstetrícia, “todos os humanos são gerados com uma pequena cauda que é mais tarde absorvida pelo organismo”, quando, algures durante a oitava semana de gestação, os glóbulos brancos degradam doze vértebras e encolhem as quarta e quinta vértebras.

Quando os glóbulos brancos não o fazem, “uma cauda pode ser deixada para trás”. Existem cerca de 100 casos nos registos médicos de bebes com “cauda vestigial”.

No caso deste bebê, a cauda já lhe foi retirada, através de uma cirurgia muito simples de uma hora, já que a cauda não tinha ligação à coluna nem ao sistema nervoso.

Deixe seu Comentário

Leia Também