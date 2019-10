Bebê nasce em barco durante tempestade no Rio Madeira

Sarah Chaves, com informações do G1

A recém-nascidas, Evelyn nasceu, prematura de oito meses, durante o parto que sua mãe Rosiane teve a bordo de uma barco na madrugada desta sexta-feira (4), durante uma tempestade no Rio Madeira, entre o distrito de Calama, a 200 km de Porto Velho, e o município de Humaitá (AM),

Rosiane, grávida de oito meses, havia se programado para ir a Humaitá apenas na manhã seguinte, mas Evelyn chegou de surpresa, algumas horas antes. "Na verdade, estava previsto para eu vir hoje para Humaitá. Mas só que ela quis nascer antes, né? Meus irmãos, minha mãe e minha família deram um jeito, e os policiais acabaram trazendo. Os PMs me trouxeram. Ali perto da ilha, foi quando ela nasceu", lembra a mãe.

Depois do parto, que ocorreu em uma embarcação da Polícia Militar e teve auxílio de soldados, as duas foram levadas ao Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes, em Humaitá. O estado de saúde é considerado ótimo, segundo o médico Rafael Brito, mas elas devem ficar em observação por 48 horas.

Os policiais afirmaram que as condições eram precárias e perigosas, principalmente por causa da baixa visibilidade durante a navegação noturna.

"É a grande vitória aqui para nossa guarnição. Um momento singular para profissão. Um momento que emociona pela dificuldade que estamos encarando no deslocamento", contou um soldado em um vídeo publicado nas redes sociais e gravado ainda na embarcação.

O policial Ernani, que realizou o parto completou: "Gratificante este momento, até emocionante para a nossa equipe. Para ficar para a história". "Nos preparamos com luvas, com o que tinha disponível e conseguimos, com a ajuda de Deus. A guarnição está muito feliz."

A distância entre Calama e Humaitá é de cerca de 165 km – ou quatro horas de barco. Já o percurso entre o distrito e Porto Velho leva perto de 13 horas.

