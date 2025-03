Belo serÃ¡ pai? Renata recebe recado inusitado em casa de vidro do BBB25

Nesta quinta-feira (13), a participante Renata, do BBB 25, segue na casa de vidro instalada em um shopping do Rio de Janeiro. Ela foi escolhida pelo público para estrear a dinâmica "Vitrine do Seu Fifi", que permite que um brother ou sister deixe temporariamente o confinamento e tenha contato com o público, recebendo informações externas.

Um dos momentos mais comentados nas redes sociais ocorreu quando um espectador do reality exibiu um cartaz com a mensagem: "Bixa, Belo vai ser pai".

A informação, no entanto, é falsa. O episódio gerou grande repercussão online, com internautas especulando sobre como Gracyanne Barbosa, ex-mulher do cantor e também confinada no programa, reagiria ao boato caso fosse informada.

Ainda não está claro se Renata conseguiu ler o cartaz, mas o nome do ex-casal já foi mencionado em algumas interações dentro da casa de vidro.

Em um dos momentos captados, Renata comentou sobre as mensagens que recebeu do público: "O cachorro da Gracyanne morreu, Belo tá namorando...".

A mãe de Eva, que faz dupla com Renata no jogo, também compareceu ao shopping para alertá-la sobre o risco de acreditar em tudo o que ouvia do público, uma vez que muitas das mensagens podem ser fake news.

Apesar de ter sido informada pela produção do reality de que sua permanência na casa dependeria de seu desempenho na dinâmica, Renata retornará ao jogo com imunidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também