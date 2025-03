SÃ©rgio de Paula quer avanÃ§o do programa de universalizaÃ§Ã£o do saneamento bÃ¡sico em MS

Em uma cerimônia marcada pela presença de deputados, vereadores e lideranças do interior de Mato Grosso do Sul, o ex-secretário executivo de Relações Institucionais de MS em Brasília, Sérgio de Paula, assumiu, nesta quinta-feira (6), a Assessoria da Presidência da Sanesul.

A posse de Sérgio de Paula é vista como mais um passo de sua longa trajetória política, que inclui passagens pela Casa Civil do governo de Reinaldo Azambuja e pela coordenação das últimas campanhas eleitorais do PSDB, tanto nas disputas majoritárias quanto proporcionais.

Como um dos principais articuladores do PSDB, Sérgio de Paula teve papel fundamental no fortalecimento do partido, com ênfase no municipalismo e na busca por reduzir as desigualdades regionais, garantindo que os investimentos se revertessem no desenvolvimento acelerado dos municípios.

Sérgio de Paula ressaltou que o foco do governo do PSDB, desde 2015, sempre foi o bem-estar das pessoas, citando o saneamento básico como uma das áreas prioritárias. "Entre as diversas ações que marcam a administração pública nos últimos 10 anos, o saneamento básico se destaca, permitindo que todas as famílias tenham saúde e qualidade de vida", disse.

Agora, à frente da Assessoria da Presidência da Sanesul, Sérgio de Paula afirmou que um dos seus principais objetivos será contribuir para o avanço do programa de universalização do saneamento básico no Estado.

Ele destacou a importância das Parcerias Público-Privadas (PPP) e a meta de Mato Grosso do Sul se antecipar à meta do Plano Nacional de Saneamento Básico, consolidando o Estado como protagonista na universalização do esgotamento sanitário.

