Beneficiários do Bolsa Família devem fazer avaliação até amanhã para manter auxílio

O prazo para beneficiários do programa Bolsa Família fazerem o acompanhamento nas unidades de saúde encerra nesta quinta-feira (28), depois de duas prorrogações, ainda existem cerca de 70 mil pessoas pendentes.

A avaliação semestral é uma determinação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo um requisito obrigatório para a continuidade do benefício.

Em Campo Grande, há aproximadamente 111.020 beneficiários a serem acompanhados pela saúde durante esta segunda vigência do ano, representando cerca de 51.636 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Até o momento, apenas 36% fizeram o acompanhamento, sendo que pelo menos 70 mil pessoas ainda devem realizar a regularização.

A não realização dessas condicionalidades em saúde durante a vigência pode prejudicar o recebimento do benefício do Programa Bolsa Família. É crucial que essas pessoas sejam acompanhadas pela equipe de saúde municipal em cada vigência (janeiro a junho – 1ª vigência, e julho a dezembro – 2ª vigência).

Durante o atendimento, são verificados o calendário vacinal (necessário apresentar a carteira de vacinação) e o estado nutricional (peso e altura) de crianças com até sete anos. Ademais, é realizada a consulta de pré-natal para gestantes de qualquer idade, enquanto mulheres entre 14 e 44 anos também passam por acompanhamento.

Onde ser atendido?

Além do trabalho de busca ativa e ações aos fins de semana e feriado com o objetivo de atender este público. Atualmente, Campo Grande conta com 74 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e de saúde da família.

Através do endereço: https://campograndems.labinovaapsfiocruz.com.br/osa/ , é possível localizar a unidade de saúde mais próxima.

