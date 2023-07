Beneficiários do Bolsa Família tem até 26 de agosto para regularizar situação

Sarah Chaves, com informações da assessoria

As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que se encontram em situação de descumprimento de regras relacionadas às áreas da Saúde e Educação têm até o dia 26 de agosto para ir até um dos 21 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da Capital e justificar o descumprimento de algum dos requisitos exigidos.

No total, 1.770 famílias não cumpriram alguma regra e foram acionadas por técnicos dos Cras via telefone ou WhatsApp para comparecerem ao Cras do seu território.

As reuniões contam com a presença de profissionais da Educação e da Saúde do município para esclarecer e explicar as condicionalidades às famílias.

O secretário de Assistência Social do município, José Mário Antunes, ressaltou que as famílias que não justificarem o descumprimento das regras correm o risco de ter o benefício bloqueado. “É muito importante buscar orientações em uma unidade de Cras, caso nossas equipes tenham entrado em contato porque muitas vezes esse dinheiro é a única renda da família”, disse.

Para regularizar a situação, é necessário levar os documentos pessoais de todos os membros da família, incluindo um documento com foto do responsável do núcleo familiar, além de comprovante de residência.

Requisitos

Para receber o benefício, as famílias precisam cumprir requisitos exigidos, como a realização de pré-natal, cumprimento do Calendário Nacional de Vacinação e o acompanhamento do estado nutricional para crianças de até 7 anos incompletos.

Já na área da Educação, é preciso apresentar frequência escolar mínima de 60% para beneficiários de 4 a 6 anos de idade incompletos e 75% para os beneficiários de 6 anos a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

O Programa Bolsa Família atendeu, no mês de julho, 63 mil famílias em Campo Grande, o que significa uma injeção de R$ 40 milhões na economia local.

