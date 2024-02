Valor a receber do programa "Mais Social" é ajustado

Carla Andréa, com Governo do MS

O Governo do MS anunciou que a partir desse ano, as famílias participantes do programa “Mais Social” passarão a receber R$ 450 no cartão Social. O valor anterior era R$ 300,00.

Esse ajuste foi um compromisso firmado pelo governador Eduardo Riedel, com o lema de tornar o MS próspero e inclusivo para cuidar de quem mais precisa. “Fiquei muito contente com esse aumento, pois agora dá para comprar mais coisas no mercado e assim o que ganho fazendo diárias consigo pagar as minhas outras contas e despesas do mês”, disse a beneficiada Adelina da Silva.

O governador participou da criação do programa quando era secretário do Governo, e decidiu aumentar o valor o benefício quando se tornou chefe do MS. O “Mais Social” é um auxílio financeiro que tem como objetivo, prestar atendimento às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, e promover a inclusão social.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também