Bertoni é reconduzido à presidência da Famasul por mais um quadriênio

Os sindicatos rurais de Mato Grosso do Sul, elegeram em votação neste sábado (14), a diretoria para o quadriênio 2025-2029. A chapa com presidência de Marcelo Bertoni foi eleita por unanimidade com Mauricio Saito como vice-presidente, Frederico Stella de Aquidauana como diretor-tesoureiro; e de Maracaju, Fábio Olegário Caminha como diretor-secretário.



Bertoni assumiu o primeiro mandato em 2021-2025, também com unanimidade dos votos da entidade que congrega 69 sindicatos rurais. “Seguiremos firmes na missão de ser a voz de cada produtor rural do nosso estado. Acreditamos na força do diálogo como melhor caminho para resolução de conflitos e avanços para o setor produtivo. Sabemos que no cenário nacional temos muitos desafios, mas nosso estado é pujante e alinhado com os poderes executivo, legislativo e judiciário. E é por meio dessa conexão que vamos continuar construindo políticas públicas eficazes, fortalecendo o agro e garantindo avanços concretos para o campo. A nossa representatividade permanece ativa, estratégica e comprometida com o desenvolvimento sustentável do setor.”, afirma Bertoni.



Produtor rural desde 1989, Marcelo Bertoni possui propriedade no município de Bonito. De 2011 a 2016, exerceu o cargo de diretor-presidente no Sindicato Rural de Bonito, sendo vice-presidente entre 2017 e 2019, e delegado e representante efetivo como o 1º secretário até 2021.



Foi eleito diretor-tesoureiro da Famasul para o triênio 2018-2021.

Desde então, atua como presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), ocupando a cadeira na Comissão Especial da ADC-87 que trata sobre o Marco Temporal. É conselheiro da Apex Brasil, participou de diversas missões internacionais, junto à CNA.



Conheça a chapa eleita

Diretoria

Efetivos

Mauricio Koji Saito

Marcelo Bertoni

Gilson Araujo de Barros

Manoel Agripino Cecílio de Lima Rodrigo Angelo Lorenzetti

Alexandre de Paula Junqueira Netto



Vice-Presidentes

Gino José Ferreira

Leandro Barbosa Lyrio

Valter Dalla Valle

Luciano Cargnin Manfio

Romeu Barbosa de Souza



1° Secretário- Fábio Olegário Caminha

2° Secretário - Paulo Renato Stefanello

3° Secretário - Rene Glanert Marques

1° Tesoureiro - Frederico Borges Stella

2° Tesoureiro - Jean Pierre Paes Martins

3° Tesoureiro - Stéphanie Ferreira Gobato



Suplentes

Carlos Eduardo Macedo Marquez

Malena de Jesus May Strieder

Tihago Dalbosco

Altamir José Ramos da Fonseca

Lucicleiton Cirino da Rocha

Dorival Valvassori Junior

Rene Miranda Alves

Eloy Bortolini

Janaina Bonomini Pickler

Eduardo Antonio Sanchez

Maria Neide Casagrande Munaretto Severino Jose da Fonseca

Herminio Pitão

Florindo Cavalli Neto

Jose Roberto Scalabrini

Alexander Lira

Luiz Antonio Enderle Bannak



Conselho Fiscal

Efetivos

Henrique Mitsuo Vargas Ezoe

Marcus Vinicius Godoy Garcia Junior Bedson Bezerra de Oliveira



Suplentes

Jesus Cleto Tavares

Antonio Silvério de Souza Alessandro Oliva Coelho



Delegados representantes

Efetivo

Marcelo Bertoni



Suplentes

Mauricio Koji Saito

Jose Vanil de Oliveira Guerra

Antonio de Moraes Ribeiro Neto

