Beto Pereira abre série com pré-candidatos a prefeito

O deputado federal, Beto Pereira, vai abrir a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande. O JD1 Notícias fará a primeira sequência de sabatinas com postulantes a assumir o cargo de chefe do executivo municipal da Capital.

Nesta quinta-feira (03), Beto será o convidado e vai falar sobre os projetos para a pré-candidatura. A partir das 15h30, a entrevista já estará disponível em todas as redes sociais do JD1 Notícias.

Todas as conversas serão feitas no estúdio do JD1 e poderão ser acompanhadas pelas redes sociais do portal.

