Beto Pereira apresenta projeto interligar entradas de Aquidauana a anel viários

Em reunião com o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), vereadores e secretários municipais, o deputado federal Beto Pereira apresentou o projeto para a interligação do anel rodoviário com a nova entrada de Aquidauana.

A obra para facilitará o acesso à cidade e conectar pontos estratégicos, como o aeroporto, universidades e o centro.

Aquidauana está recebendo mais de R$ 50 milhões em investimentos. A obra do Parque da Lagoa Comprida chega a R$ 20 milhões, enquanto a pavimentação do primeiro trecho da BR-419 está em fase de conclusão, e mais R$ 7 milhões foram alocados para a pavimentação de novos bairros. Além disso, o hospital municipal recebeu R$ 1 milhão. E ainda no começo do ano, o deputado anunciou mais R$ 1 milhão para o custeio do hospital.

“Aquidauana é uma importante cidade e tem que ser tratada assim. Esse projeto de interligação do anel rodoviário à nova entrada da cidade fará uma ligação transformadora fazendo com que Aquidauana tenha uma entrada de verdade”, afirmou Beto.

O prefeito Mauro do Atlântico corroborou essa visão, declarando que a área tem grande potencial até para se tornar uma futura zona industrial, atraindo empresas e gerando mais empregos para a população. “Estamos antevendo um grande salto no desenvolvimento da nossa cidade. Essa interligação não apenas abrirá novas oportunidades de loteamentos, como também permitirá a construção da nova rodoviária, consolidando Aquidauana como um polo de desenvolvimento regional”, ressaltou Mauro.

A nova gestão municipal prevê R$ 11 milhões em pavimentação para diversos bairros. O ex-prefeito Odilon Ribeiro participou das discussões, que têm como objetivo alinhar esforços para garantir o desenvolvimento contínuo de Aquidauana.

