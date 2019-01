Bezerro de duas cabeças nasce em fazenda de MS

Saiba Mais Polícia Ao visitar túmulo de marido, idosa é atacada por bezerros em cemitério

Um comerciante e criador de gados foi surpreendido com um fato raro e inusitado registrado na fazenda dele, localizada na região do Barreirão, município de Bandeirantes. Uma de suas vacas deu à luz a um bezerro com duas cabeças completas, na última quinta-feira, (24). O animal nasceu vivo, mas morreu logo em seguida.

“Olha o que nasceu aqui no meu arrendamento, só eu tenho um desse”, brincou após enviar uma foto via aplicativo de celular a um amigo, que contou o fato curioso ao portal de notícias Idest.

Ele contou que a vaca da raça Girolando estava pastando, quando perceberam que ela tinha entrado em trabalho de parto. Devido ao tamanho, o bezerro ficou enroscado e a vaca precisou de ajuda no parto.

Quando o animal nasceu, os produtores perceberam que tinha formação de duas cabeças completas, com olhos, narizes, orelhas e bocas. Após o nascimento o animal morreu.

Conforme o site IdesRara, a anomalia é causada por cruzamento entre parentes e ocorre, por erro na divisão do óvulo ou mesmo por separação incompleta no caso da gestação de gêmeos univitelinos.

Por conta da difícil alimentação ou existência de outras anomalias em órgãos internos, os animais com duas cabeças, geralmente, não sobrevivem por mais que algumas horas.

