Biblioteca Estadual realiza programação de férias para criançada

Com diversas atividades lúdicas e pedagógicas, a Biblioteca Dr. Isaías Paim – unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – realiza de 17 a 19 de janeiro sua programação de férias. Serão realizadas sempre no período matutino oficinas gratuitas que estimulam a criatividade e a aprendizagem. As vagas são limitadas.

A programação está dividida em três módulos: na quinta (17) acontece a oficina de Jogos Lúdicos, ministrada pela acadêmica de Artes Cênicas Mariana de Castro; na sexta (18) é a vez das oficinas Artística e Ecológica, realizada pela acadêmica de psicologia Isadora Viana; no sábado (19) o encerramento fica por conta das oficinas pedagógica, dirigida pela professora e acadêmica de psicologia Celma Maria dos Santos Silva e de contação de história, feita pelo professor Antonio Alves da Silva Filho.

Por meio de brincadeiras, pintura, teatro, música entre outras linguagens, as atividades enfatizam elementos da nossa cultura popular, como lendas, folclore e ladainhas de roda, proporcionando momentos de aprendizagem e diversão.

Além de oferecer momentos de diversão e criação, a programação de férias atrai as crianças para o universo de livros que compõem a Biblioteca Estadual, que conta com aproximadamente 3 mil publicações destinadas ao público infanto-juvenil e outras 30 mil no acervo geral.

Serviço

O Projeto Férias na Biblioteca acontece de 17 a 19 de janeiro, das 8h às 11h30 na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente ou pelo telefone 3316-9161.

A biblioteca fica localizada na avenida Fernando Correa da Costa, 559, no 2º andar do Memorial da Cultura e Cidadania. A entrada é franca.

Deixe seu Comentário

Leia Também