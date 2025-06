Bienal do Livro do Rio começa no dia 13 com proposta imersiva

Em 2025, quando o Rio de Janeiro recebe o título de Capital Mundial do Livro pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Bienal do Livro espera receber mais de 600 mil pessoas entre os dias 13 e 22 de junho, no Riocentro, na Zona Oeste da cidade.

A venda de ingressos começou dois meses antes do festival, e os interessados podem adquirir as entradas pelo site www.bienaldolivro.com.br. Os ingressos custam R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia). Professores e bibliotecários têm acesso gratuito/desconto, com a apresentação da carteira profissional.

Na edição deste ano, além dos debates e encontros com autores, o evento aposta em uma experiência mais imersiva, chamada pelos organizadores de Book Park – um parque de diversões literário. Para as crianças, por exemplo, a Bienal promete surpreender com a Biblioteca Fantástica, criada para explorar o livro a partir de outras formas, tecnologias e arquiteturas, em um lugar sem paredes e lúdico. O espaço terá 500m² onde "livros viram túneis, páginas voam, personagens interagem, histórias se tornam labirintos e a leitura passa a ser uma aventura física, tangível e divertida", divulga a feira literária. .

Outra atração é a Praça Além da Página Shell, um espaço para as comunidades leitoras se encontrarem com autores e assistirem a atrações musicais, saraus, apresentações, gincana. Um dos pontos altos dessa programação deve ser no dia 16 de junho, aniversário do escritor Ariano Suassuna, quando haverá um cortejo da Orquestra Armorial, com uma aula-show do João Suassuna, neto do homenageado.

Ainda no conceito de parque de diversões, o evento vai oferecer a Roda Gigante Leitura nas Alturas Light, com cabines personalizadas com personagens e áudios relacionados a livros infantis e infantojuvenis. Outros "brinquedos" desse parque serão o Labirinto de Histórias Paper Excellence e o espaço Escape Bienal Estácio, que traz enigmas e desafios inspirados em thrillers de sucesso, como os de Agatha Christie.

Um dos principais espaços para ver mais de perto os autores de destaque no mercado literário é o Palco Apoteose Shell, que receberá 40 painéis e mais de 70 horas de conteúdo, conectando o público a debates e reflexões sobre o universo literário. A programação tem curadoria da escritora Thalita Rebouças, da romancista Clara Alves, da cineasta Rosane Svartman e da produtora Clélia Bessa.

Dentre as presenças internacionais confirmadas, estão Brynne Weaver, canadense que está redefinindo os limites do romance contemporâneo, as norte-americanas de romances young adults Alexene Farol Follmuth e Lynn Painter, a britânica prestigiada por seus romances policiais Cara Hunter, e o escritor norte-americano mestre dos enigmas G.T Karber.

Já entre os autores nacionais, sobem ao palco Itamar Vieira Junior com sua obra ‘Torto Arado’ adaptada para diferentes linguagens, a psicanalista e professora Ana Suy, autora do fenômeno editorial ‘A gente mira no amor e acerta na solidão’, e a best seller Carina Rissi, autora da série de livros ‘Perdida’. Outra novidade é a presença de Raphael Montes, autor de ‘Jantar Secreto’, e o best seller Vitor Martins, com obras direcionadas ao público jovem e reconhecidas pela representatividade LGBTQIA+.

Continua na programação deste ano o Café Literário Pólen, espaço intimista que completa 25 anos e terá 31 painéis e mais de 60 horas de conteúdo. Entre os confirmados, estão o escritor e professor Jeferson Tenório, a roteirista, romancista e cronista Tati Bernardi, a escritora paulista revelação da literatura contemporânea Aline Bei, a atriz e poetisa Elisa Lucinda, o youtuber Chavoso da USP, a premiada jornalista Eliana Alves Cruz, além do escritor Alberto Mussa e de Itamar Vieira Junior.

Neste ano, os curadores da programação do café são o ator Lázaro Ramos, a roteirista Bianca Ramoneda, a jornalista Flávia Oliveira, o escritor e influenciador Pedro Pacifico, além do professor Luiz Antônio Simas.

