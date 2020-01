Bióloga sul-mato-grossense é indicada ao prêmio 'Faz Diferença'

Marya Eduarda Lobo, com informações do G1

Neiva Guedes, a bióloga sul-mato-grossense que criou e executa há 30 anos um projeto que ajudou a tirar a arara azul, um dos símbolos do Pantanal, da lista de animais em extinção, foi indicada para concorrer ao prêmio ‘Faz Diferença’, uma iniciativa do Jornal O Globo em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Presidente do Instituto Arara Azul, Neiva é mestre em Ciências Florestais e doutora em Zoologia. Ela é pesquisadora e professora do mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp, em Campo Grande.

O prêmio ‘Faz Diferença’, está em sua 17ª edição e visa reconhecer o trabalho, a dedicação e o talento de brasileiros, que, nas mais diversas áreas de atuação, serviram de inspiração para o país e o mundo em 2019.

O público pode votar por meio da internet e até o dia 19 de janeiro.

