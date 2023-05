Biomédica é presa após cliente morrer por complicações durante lipoaspiração

Está presa no Presídio Floramar, em Divinópolis, a biomédica Lorena Marcondes, responsável pela clínica onde Íris Martins, de 46 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma lipoaspiração. Íris chegou a ser socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital, mas não resistiu e morreu na noite da última segunda-feira (8).

A auxiliar da biomédica que ajudou no procedimento estético, Ariele Cristina de Almeida Cardoso, também foi presa e levada para a unidade prisional. Ambas tiveram a prisão em flagrante confirmadas pela Justiça. As duas poderão responder por homicídio doloso.

Em nota ao g1, a assessoria jurídica da profissional informou que "nenhum erro ou má prática profissional ocorreu e que reações adversas ocorrem em qualquer intervenção no ser humano, tanto estéticas, quanto terapêuticas. A ocorrência de uma reação adversa e eventuais efeitos desagradáveis não tem vinculação necessária com um equívoco técnico ou inabilidade profissional, pelo contrário".

Além de biomédica, Lorena se apresenta em seu site como pós-graduada em estética avançada, especialista em harmonização e especialista master em harmonização masculina.

Nas redes sociais da clínica, ela divulgava os benefícios da lipo a laser sem cortes, afirmando que era um protocolo exclusivo desenvolvido por ela com resultado igual à cirurgia, mas sem intervenção, com praticidade e segurança.

A clínica, que fica no centro de Divinópolis, foi interditada. A Vigilância Sanitária informou que o estabelecimento estava realizando procedimentos invasivos não declarados ao setor municipal.

“Ela é uma biomédica e pode realizar em seu estabelecimento procedimentos minimamente invasivos. Tudo indica que não foi o que aconteceu", disse a diretora de Vigilância em Saúde, Érika Camargos.

Procedimento estético e parada cardiorrespiratória

De acordo com o Samu, a vítima estava inconsciente e com parada cardiorrespiratória. A equipe realizou as manobras de ressuscitação, utilizou um desfibrilador e conseguiu reverter a parada após 20 minutos.

Ela foi intubada e encaminhada para a Sala Vermelha do CSSJD onde, em seguida, foi levada para o CTI em estado grave. De acordo com informações do prontuário médico, Íris teve sangramentos em pequenos furos na região do abdômen.

O documento descreve que ela estava sendo submetida a um procedimento estético na clínica e questiona se era uma lipoescultura.

