Bioparque 'abre as portas' em horário especial no feriado; confira

O Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, irá funcionar em horário especial durante o ‘feriadão’ desta semana, que começa na quarta-feira (11) com a comemoração de mais um ano da criação de Mato Grosso do Sul.

Por conta dos feriados, o ponto turístico abre as portas para os visitantes na quarta e na quinta-feira (12) das 8h30 às 14h30, com último horário de entrada às 13h30. Na sexta, o atendimento volta para o horário regular, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Os interessados em conhecer o espaço precisam agendar a visita através do site, clicando aqui.

Com mais de cinco milhões de litros de água, e aproximadamente 40 mil animais e entrada gratuita, o Bioparque Pantanal é uma excelente opção de passeio para toda a família.

O Bioparque Pantanal abre para visitação de terça a sábado das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Já nos feriados, o local recebe os visitantes das 8h30 às 14h30. As visitas devem ser previamente agendadas e a entrada é gratuita.

Deixe seu Comentário

Leia Também