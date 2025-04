Bioparque abre inscrições para Clube de Ciência nesta terça

O Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo, abre nesta terça-feira (8) as inscrições para o projeto Clube de Ciências, a iniciativa busca ampliar a compreensão dos estudantes de escolas públicas e privadas sobre sustentabilidade ambiental, questões sociais e práticas educacionais que incentivam o desenvolvimento, a iniciação científica, a pesquisa e a inovação.

A atividade já está em sua terceira edição e de acordo com o edital, as inscrições para a submissão de projetos vão até o dia 8 de maio e podem ser feitas pelo site do Bioparque, por meio deste link.

Serão disponibilizadas vagas para dez grupos, cada um com no máximo cinco estudantes, além de dois professores orientadores. A bióloga e coordenadora do projeto, Thuany Rezende Valadares, ressalta a importância da participação dos estudantes nas atividades.

“O Bioparque é fundamentado por importantes pilares, entre eles o da educação ambiental, um processo educativo em prol das causas ambientais. As práticas desenvolvidas com o apoio de profissionais, em um ambiente que respira biodiversidade, potencializam o senso crítico e o fomento à pesquisa. O aluno já sai com uma preparação para o ensino superior".

Para Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque Pantanal, o projeto é uma oportunidade de aproximar os estudantes da pesquisa e do conhecimento científico. “Ao desenvolverem pesquisas, os estudantes não apenas ampliam suas habilidades acadêmicas, mas também exercem um papel na produção de saberes relevantes para a sociedade e a comunidade científica".

Em novembro de 2023, ocorreu a culminância da primeira turma do Clube de Ciências com a publicação do e-book Genius. Já em dezembro de 2024, foi realizado o 1º Encontro de Iniciação Científica do Bioparque Pantanal (ENIC Bio), evento que proporcionou uma experiência enriquecedora para os estudantes do clube de ciências, pois foram apresentados os produtos finais desenvolvidos ao longo do ano.

