Bioparque Pantanal busca Certificação Internacional de Sustentabilidade

Por meio de parceria com a Fecomércio MS e o Senac MS, o Bioparque Pantanal inicia um processo de Certificação Internacional de Sustentabilidade pela ‘Green Destinations’, organização holandesa sem fins lucrativos e referência na promoção de boas práticas sustentáveis no turismo.

O reconhecimento internacional poderá posicionar o Bioparque Pantanal como referência em iniciativas de sustentabilidade e turismo responsável.“Por meio dessa parceria, o Senac MS e o Sistema Comércio reforçam o compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor por meio de ações que geram impactos positivos para toda a cadeia produtiva”, diz a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha.

O Senac MS, por meio da parceria com o Instituto DEL, tem atuado em demandas de desenvolvimento sustentável no turismo, como no caso recente da certificação do município de Bodoquena no prêmio TOP 100 Stories da Green Destinations.

