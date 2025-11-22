Menu
Bioparque Pantanal conquista selo internacional "Ouro" em sustentabilidade

Reconhecimento do Good Travel Seal coloca o atrativo entre os destinos mais sustentáveis do mundo e destaca avanços do turismo em MS

22 novembro 2025 - 10h51Taynara Menezes
A certificação foi viabilizada pelo Sistema Comércio MSA certificação foi viabilizada pelo Sistema Comércio MS   (Foto: Bruno Rezende)

O Bioparque Pantanal recebeu nesta semana o selo internacional “Ouro” em sustentabilidade, concedido pelo programa Good Travel Seal, da fundação holandesa Green Destinations. A entrega ocorreu em solenidade no auditório do complexo, reunindo autoridades, parceiros e colaboradores.

A certificação destaca o Bioparque entre os principais destinos sustentáveis do planeta. O processo incluiu auditoria com avaliação de 60 critérios distribuídos em dez áreas, como governança, preservação ambiental, bem-estar social, inclusão, acessibilidade, energia, gestão de resíduos e comunicação com o visitante.

Para o vice-governador José Carlos Barbosa, o reconhecimento internacional reforça o impacto positivo do empreendimento. “As pessoas que chegam aqui não buscam apenas visitar um equipamento turístico. Elas precisam se sentir acolhidas. Brasileiros e estrangeiros saem daqui levando emoção e amor, algo que você, Maria Fernanda, transborda. Esse selo coloca o Bioparque em outro patamar”, afirmou.

A diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri, dedicou a conquista às equipes. “Cada critério avaliado traduz o compromisso diário de mãos e corações, times que acreditam que sustentabilidade não é conceito, mas prática. Recebemos essa certificação com imenso orgulho, mas conscientes de que ela é também uma lição contínua: inspirar outros empreendimentos, destinos e pessoas a seguirem esse caminho que transforma, inclui e educa”, destacou.

A certificação foi viabilizada pelo Sistema Comércio MS. O presidente da Fecomércio, Edison Araújo, ressaltou a importância da sustentabilidade para o desenvolvimento do turismo estadual. “Temos riquezas naturais incalculáveis, mas para transformar esse potencial em prosperidade duradoura precisamos de excelência. Não podemos falar de turismo sem falar de sustentabilidade. Este é o cerne do trabalho do Sistema Comércio, por meio do Senac MS e em parceria com a Green Destinations e a cooperação alemã, com quem construímos uma jornada sólida”, afirmou.

O evento também marcou o avanço de Mato Grosso do Sul como referência nacional em turismo sustentável. Além do Bioparque, receberam certificação a Estância Mimosa, Recanto Ecológico Rio da Prata, Lagoa Misteriosa, Restaurante-Escola Terradaságuas (Senac), Estrela do Formoso e Parque Ecológico Rio Formoso. Foi anunciado ainda o início do processo de certificação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena.

A solenidade contou com palestra do especialista Thiago Akira, que abordou como práticas sustentáveis se tornam diferencial competitivo no setor turístico.

