Menu
Menu Busca terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Geral

Bioparque Pantanal sediará o 49º Congresso Nacional de Zoológicos e Aquários

Evento trará debates sobre conservação, ciência e educação ambiental entre 26 e 30 de maio

20 janeiro 2026 - 17h42Taynara Menezes
Bioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo GrandeBioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande   (Foto: Bruno Rezende)

O Bioparque Pantanal receberá o 49º Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), consolidando sua posição como referência em pesquisa, conservação e educação ambiental no país. Evento trará debates sobre conservação, ciência e educação ambiental entre 26 e 30 de maio.

Com o tema “Um mergulho na conservação: Ciência, sociedade e meio-ambiente”, o encontro reunirá gestores, pesquisadores, estudantes e profissionais do setor, oferecendo palestras, debates e experiências técnicas. O complexo, situado na entrada do Pantanal e com um dos maiores sistemas de água doce do mundo, reforça a conexão entre ciência, território e preservação da biodiversidade.

O Congresso acontece entre 26 e 30 de maio, promovendo atualização científica, troca de experiências e networking qualificado. O evento evidencia ainda o papel dos zoológicos e aquários como centros de pesquisa e educação ambiental, aproximando ciência e sociedade.

O primeiro lote de inscrições está disponível até 28 de fevereiro no site oficial do Congresso, com informações sobre valores, categorias e formas de pagamento.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

A atuação prioriza a padronização das medidas de controle vetorial
Geral
Estado reforça estratégia integrada para controle do Aedes aegypti em MS em 2026
Orelhões serão extintos até o fim de 2028 em todo o país
Geral
Orelhões serão extintos até o fim de 2028 em todo o país
Conta de energia
Geral
Prazo para aderir Plano Fixo da Energisa termina nesta sexta-feira
Agente do Gaeco -
Polícia
Advogado acusado de intermediar propina com policiais é preso pelo Gaeco/MPMS
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Internacional
"Não é eficaz", diz ONU ao criticar aumento da pena de morte pelo mundo
Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Contrabando apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia apreende contrabando na MS-145 e impõe prejuízo de R$ 224 mil ao crime
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Justiça
Prefeitura defende cobrança de IPTU e Taxa do Lixo mesmo sob risco de ilegalidade
Bombeiros atendem as vítimas -
Trânsito
AGORA: Imprudência no trânsito causa capotamento de camionete no Royal Park
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio