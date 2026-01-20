Bioparque Pantanal sediará o 49º Congresso Nacional de Zoológicos e Aquários

O Bioparque Pantanal receberá o 49º Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), consolidando sua posição como referência em pesquisa, conservação e educação ambiental no país. Evento trará debates sobre conservação, ciência e educação ambiental entre 26 e 30 de maio.

Com o tema “Um mergulho na conservação: Ciência, sociedade e meio-ambiente”, o encontro reunirá gestores, pesquisadores, estudantes e profissionais do setor, oferecendo palestras, debates e experiências técnicas. O complexo, situado na entrada do Pantanal e com um dos maiores sistemas de água doce do mundo, reforça a conexão entre ciência, território e preservação da biodiversidade.

O Congresso acontece entre 26 e 30 de maio, promovendo atualização científica, troca de experiências e networking qualificado. O evento evidencia ainda o papel dos zoológicos e aquários como centros de pesquisa e educação ambiental, aproximando ciência e sociedade.

O primeiro lote de inscrições está disponível até 28 de fevereiro no site oficial do Congresso, com informações sobre valores, categorias e formas de pagamento.

