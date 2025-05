Bioparque sedia neste sábado evento internacional de observação de aves

Acontece neste sábado (10), a partir das 7h no Bioparque Pantanal, o Big Day, evento internacional de observação de aves, que busca transformar qualquer pessoa, de qualquer idade, em um cientista cidadão por um dia.

Para ser um cientista cidadão, não é necessário ser especialista na área de biologia ou em área semelhante, apenas estar atento e ter um olhar sensível para a natureza.

Segundo a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, destacou a importância do evento. “Esse movimento tem tudo a ver com o turismo científico, que é justamente essa oportunidade de aprender enquanto se diverte, de gerar conhecimento sem perder o prazer da descoberta. É um turismo que valoriza o olhar atento, o cuidado com o meio ambiente e o envolvimento das pessoas com os espaços naturais e também de lazer e cultura”, explicou.

Ela ainda reforça a importância de criar conexões. “O Big Day também é sobre conexões. Conexões entre pessoas, entre gerações, entre saberes. É bonito ver avós, netos, estudantes e pesquisadores caminhando juntos, trocando aprendizados”, comentou.

O evento começa a partir das 7h na Passarela de Contemplação do Bioparque Pantanal

