Bispo Daniel Malafaia, primo de Silas Malafaia morre de Covid-19

O bispo Daniel Malafaia, da Assembleia de Deus Madureira, morreu por complicações da Covid-19 no sábado (12), no hospital do Rio de Janeiro.



A morte foi comunicada pela Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira (Conamad) por Daniel Malafaia, filho do pastor, em postagens numa rede social.



“Com pesar, comunicamos o falecimento do amado Bispo Daniel Malafaia. Que o Espírito Santo console e conforte sua família, em especial a Bispa Gemima. Sabemos e cremos que ‘Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos’. Salmos 116:15 . Assim aprouve ao Senhor, recolher para Si o seu servo”, afirmou a nota da Conamad sobre o falecimento.



O bispo Daniel Malafaia era líder da Assembleia de Deus Nação Madureira em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade, que comandava havia mais de 20 anos, e fazia parte da mesa diretora da Conamad



Daniel era primo do pastor Silas Malafaia, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.







