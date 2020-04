Bitrem pega fogo e por pouco não atinge rede elétrica na BR-162

Priscilla Porangaba, com informações da Rádio Caçula

A cabine de um caminhão bitrem pegou fogo na tarde dessa terça-feira (31) na BR-162, em Três Lagoas, perto da divisa com São Paulo.



Segundo informações da Rádio Caçula, as chamas chegaram perto da rede elétrica, mas houve tempo hábil do Corpo de Bombeiros para combater o fogo e evitar problemas de abastecimento de energia em São Paulo, como Castilho e Andradina.

A corporação foi informada que um bitrem, carregado com celulose, estava em chamas. .

O motorista do veículo, não identificado, revelou aos oficiais que seguia em direção ao estado vizinho, e após atravessar a ponte sobre o Rio Paraná, notou fumaça que vinha da cabine do caminhão.

O homem parou o veículo e desceu rapidamente para se proteger das chamas que começavam a tomar conta. Durante a ação, o tráfego na via foi interditado nos dois sentidos, e demorou cerca de 1h para se normalizar.

Dois caminhões e quatro bombeiros gastaram aproximadamente 2,5 mil litros de água para apagar o fogo que atingiu o cavalo mecânico. A carga e a carreta não foram atingidas pelo fogo.

