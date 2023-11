Black Friday do Mercado Livre vende quatro mil ventiladores em 20 minutos

Não está fácil pra ninguém, principalmente para o brasileiro que vem enfrentando ondas de calor e sensação térmica acima dos 50°C, como aconteceu em Corumbá neste mês de novembro, por isso muitos aproveitaramo Black Friday de sexta-feira (24), para poder gastar.

E para ajudar a aliviar o calor, a demanda de ventiladores foi grande, de acordo com nota do Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da América Latina, foi registrada a venda de quatro mil ventiladores em apenas 20 minutos na véspera da Black Friday.

Ainda conforme a plataforma, desde o dia 21 de novembro, a palavra ventilador está entre os termos mais buscados na plataforma, segundo um levantamento do Mercado Ads, unidade de publicidade digital do Mercado Livre, sobre buscas dos consumidores com foco em Black Friday.

