Black Friday lota Shopping China

A tradicional promoção do Black Friday no Shopping China, que começou nesta sexta-feira (27) e segue até o domingo (28), na cidade de Pedro Juan Caballero, vizinha de Ponta Porã, tem intensa movimentação de clientes.

Mesmo com o dólar estar sendo cotado na mega loja a R$ 5,22, ainda era possível encontrar boas ofertas dos mais diversos produtos no local.

A professora A.M. disse que encontrou as coisas que queria por até 20% mais barato.

A data da promoção do shopping paraguaio pode confundir as pessoas, mas vale lembrar que no Brasil, e boa parte do mundo, a Black Friday ocorre sempre na última sexta-feira de novembro, que neste ano será no dia 24.

As filas nos caixas para pagamento das contas estão com espera mínima de uma hora.

Confira a movimentação:

Deixe seu Comentário

Leia Também