Blitz educativa levará conscientização e vacinação para pets nas Moreninhas

A Blitz educativa animal tem o objetivo de levar conscientização à população local da região das Moreninhas, sobre maus tratos, abandono e posse responsável de animais domésticos.

A ação que acontece neste domingo (17), na rua Araca, esquina com a Rua Barueri no Moreninha II, a partir das 8h, levará através do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), testes rápidos de leishmaniose, vacinação e microchipagem gratuita (para tutores inscritos no CadÚnico e NIS).

As equipes também farão o serviço de cadastramento e encaminhamento para castração através da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (SUBEA).

