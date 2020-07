Blogueira de MS afirma estar com Covid-19 e faz “recebidos” de vitaminas

A blogueira e influenciadora digital, Lívia Tosta, usou suas redes para anunciar que ela e o marido testaram positivo para o novo coronavírus (Covid-19) e aproveitou para fazer "recebidos" (propaganda) de vitaminas. Em um dos Stories, ela confirma a infecção e sorri após dizer que o resultado deu positivo.

Além disso, a influenciadora afirmou que ela e o marido passam bem, pois estão tendo sintomas leves. “linda, plena em casa. Gente, confirmado, eu estou com Covid, e marido, provavelmente Teodorinha (sua filha) também. Estamos aqui, era suspeita e agora é oficial (risos) e olha o que chegou aqui em casa, manipuladinho Lunia e vamos começar os coquetéis”, afirmou.

A partir daí ela faz propaganda do produto, diz os preços. “Mas como assim, tá com corona sem sintomas? Tô, perdi o olfato, primeiro eu tive uma rinite bem forte, e dor de cabeça. Daí eu fiz o teste, de positivo (mais risos), mas você quer saber que eu tô é aliviada porque em mim pelo menos tá supertranquilo, de boa. Graças a Deus a gente não teve nada sério, mas agora a gente vai ficar livre, graças a Deus”, encerra.

Dados da Covid-19

Campo Grande, onde ela reside, hoje é uma das capitais brasileiras que tem tido o maior avanço no número de casos de coronavírus. Segundo último boletim nesta segunda-feira (13) divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o MS alcançou os 13.461 casos confirmados, sendo que a capital sul-mato-grossense é o atual epicentro no estado e lidera o número de casos totais com 4.640 confirmações, seguido por Dourados com 3.446 e Corumbá com 570.

