“Bobó dos 100 Vira-latas” vai arrecadar recursos para castrar animais da periferia

Com o objetivo de castrar ao menos 100 cadelas que vivem em situação de pobreza na periferia de Campo Grande, a protetora de animais Carmen Calderon está promovendo o “Bobó dos 100 Vira-latas”. A ideia do evento, que vai acontecer no dia 8 de setembro na Associação dos Docentes da UCDB, é oferecer diversão e lazer ao público, além de um delicioso almoço que será vendido a R$ 20.

No entanto, Carmen conta com a doação de produtos para fazer o bobó e está à procura de uma atração musical que faça parte dessa corrente, oferecendo um pouco de seu tempo e contribuindo para a causa. A maioria dos animais que a protetora mantém em casa tem leishmaniose, o que dificulta o processo de adoção. Atualmente, são nove cães e cinco gatos sob os cuidados de Carmen.

Ela diz que, para realizar o evento, conta com a doação de produtos como: frango, creme de leite, batata palha, além de bebidas em geral. Como também haverá opção vegana, o ingrediente principal solicitado pela protetora - para o preparo da versão sem frango - é a “carne de jaca”, conhecida na culinária vegetariana por ser uma substituta para o frango.

Além disso, os interessados em ajudar o “Projeto 100 vira-latas!” podem contribuir por meio do link: http://vaka.me/534778. O principal objetivo é promover a castração dos animais, evitando crias indesejadas, preservando sua saúde, e reduzindo a população de animais em áreas carentes.

A Associação dos Docentes da UCDB fica na rua do Seminário, 2501 - Jardim Seminário. Para mais informações e compra de convites, o telefone é o (67) 99251-1456. O espaço conta com playground e uma piscina para adultos e outra para crianças. Serão disponibilizadas marmitex para viagem e entrega nas proximidades da UCDB.

