Bodoquena recebe certificado internacional pelo turismo sustentável

Bodoquena foi certificada no TOP 100 Stories da ONG holandesa Green Destinations, por iniciativas sustentáveis no turismo e contribuição para o desenvolvimento responsável da atividade. O documento foi recebido pela prefeita, Girleide Rovari.

O certificado foi entregue pelo Senac MS e é resultado das ações que integram o Programa DEL Turismo do Instituto DEL, parceiro do Senac no fomento ao desenvolvimento do turismo e na implementação da sustentabilidade de forma prática e extensiva. O programa fortalece a governança dos destinos turísticos e incentiva ações inovadoras que beneficiam a comunidade e o meio ambiente.

"A sustentabilidade no turismo depende da atuação conjunta de todos os envolvidos. Esse reconhecimento reforça a importância do trabalho colaborativo para o desenvolvimento do setor em Mato Grosso do Sul", apontou a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha.

A premiação aumenta a visibilidade internacional de Bodoquena e abre novas oportunidades para o turismo sustentável na região.

