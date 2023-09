Boicote de bolsonaristas não prejudicou desfile

A cerimônia de abertura do desfile pelo Dia da Independência começou por volta das 08h, com a revista à tropa militar na Rua 14 de Julho, feita pelo governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Ao JD1, Riedel falou sobre o evento. "Acima de tudo e qualquer coisa, é a data da nossa independência. É um desfile em parceria com o CMO, e tudo os parceiros, para celebrar a data que é da nação brasileira. Estou muito feliz, foi um desfile bonito e calmo, como deve ser”, ressaltou ele.

A revista foi acompanhada pelo chefe do Comando Militar do Oeste, general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha. Em seguida, todos seguiram para o palanque, montado na Rua 14 de Julho.

"São 201 anos de independência do Brasil. Um pais pujante, unido para celebrar essa data tão importante", destacou o general.

No palanque, além do governador, estão a primeira-dama, Mônica Riedel, o Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Campo Grande, Dimas Lara Barbosa, o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel, além de secretários estaduais e integrantes do Judiciário. Representando a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, está presente o secretário Especial de Segurança e Defesa Social da Capital, Anderson Gonzaga.

Em frente ao palanque das autoridades, a aluna Emanuela Ortega, da Escola Municipal José Rodrigues Benfica, acendeu a pira. A cerimônia seguiu com os hinos do Brasil, Estado e Município.

O desfile conta com participação de cerca de 4 mil pessoas, entre alunos da rede pública de ensino estadual e municipal, além das forças de segurança pública, militares das Forças Armadas e integrantes de entidades assistenciais e de projetos sociais de Mato Grosso do Sul.



Ao menos em Campo Grande o "fique em casa", promovido por grupos bolsonaristas para esvaziar o desfile de 7 de Setembro não teve grande repercussão. A olho nu, o público presente era semelhante ao de anos anteriores.

Público gerou grande aglomeração na Rua 13 de Maio para assistir ao desfile

