Boletos de IPVA podem ser baixados pela internet; Saiba como

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Boletos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos adquiridos em novembro e dezembro de 2022 estão sendo entregues em Mato Grosso do Sul. A distribuição é feita no começo deste mês de janeiro, considerando que a data para pagamento à vista ou da 1º parcela será no dia 31 deste mês.

No entanto, os proprietários não precisam esperar o boleto em casa. A população pode imprimir a segunda via pelo canal de autoatendimento do IPVA na internet. Clique aqui!

Até o Natal, foram entregues mais de 909.785 carnês e a previsão de arrecadação é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

Condições

As condições especiais do IPVA para os contribuintes sul-mato-grossenses estão mantidas para 2023.A alíquota do tributo para automóveis se mantém em 3%.

Quem optar por pagar à vista terá 15% de desconto. Há ainda a opção de parcelar em cinco vezes, sem esse desconto, com as parcelas em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 28 de abril e 31 de maio.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também